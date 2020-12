Champions, Lazio: Inzaghi "Bayern per noi deve essere stimolo"

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Il Bayern Monaco agli ottavi di Champions? Penso che tutte le squadre di prima fascia siano nell'élite del calcio. Affrontiamo i campioni d'Europa, sarà motivo di grande stimolo per tutti, in modo da crescere e fare bene in vista di quella sfida". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, commenta così il sorteggio che vedrà i biancocelesti impegnati a febbraio contro i campioni d'Europa negli ottavi di Champions League.

"Ora dobbiamo resettare - ha aggiunto Inzaghi, a Lazio Style Channel -. I campioni d'Europa in carica per tutti noi devono essere emotivo di grande stimolo e crescita per arrivarci nel migliore dei modi". (ANSA).