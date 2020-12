Giovanissimi vandalizzavano bus, identificati a Latina

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sei giovanissimi sono stati individuati dalla Polizia di Stato di Latina: erano stati autori di episodi di vandalismo e danneggiamento sui mezzi pubblici.

Nelle scorse settimane, soprattutto nei week end, in più circostanze si erano registrati atti di vandalismo e di puro teppismo su alcuni autobus di linea del capoluogo, ad opera di ragazzi. Uno di quelli che ha più suscitato clamore e aver provocato il panico dei presenti, è avvenuto il 31 ottobre - la notte di Halloween - quando a bordo di un bus della CSC in servizio nei quartieri Q4 e Q5 un gruppo di violenti ha azionato un estintore, spaventando ed insultando i passeggeri e l'autista.

Per questo è stato predisposto un piano operativo, concordato con le altre forze dell'ordine, sulla base dell'individuazione delle tratte, dei giorni e degli orari maggiormente a rischio per effettuare mirati servizi di pattugliamento. Parallelamente, gli agenti della Squadra Mobile, "confondendosi" tra i passeggeri degli autobus, hanno percorso decine di chilometri in città, fin quando hanno intercettato e identificato sei giovanissimi, di cui cinque minori ed uno da poco maggiorenne, quali possibili autori degli atti di vandalismo e di bullismo, sui quali sono in corso approfondimenti investigativi. Intanto gli episodi di vandalismo e danneggiamento sono terminati.

(ANSA).