Lazio: Inzaghi "ora trasferiamo euforia Champions in campo"

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto in Champions, abbiamo realizzato un sogno, sono contento per i ragazzi, i tifosi e la società che ha lavorato duro con tutti noi, ma ora dopo questa grande gioia dobbiamo essere bravissimi a trasferire l'euforia sul campo. Il tempo è brevissimo per tutti gli appuntamenti, e domani ci attende una partita difficilissima". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match all'Olimpico contro il Verona che segue la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. "Domani affrontiamo un avversario che sta facendo un ottimo percorso anche quest'anno. Il loro valore aggiunto è l'allenatore Juric - spiega l'allenatore biancoceleste - Immobile? È tra i giocatori più impiegati ed è tra quelli affaticati, sul loro impiego dovremo fare attente valutazioni".

(ANSA).