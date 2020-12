Covid: Lazio, Rt a 0.67, 'guariti il triplo dei positivi'

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Scende a 0.67 l'indice Rt nel Lazio dove oggi il numero dei guariti è il triplo dei positivi. Su quasi 15 mila tamponi (-999 positivi) si registrano 1.230 casi (-258), 68 decessi e +3.736 guariti. Roma scende al di sotto dei 600 nuovi casi. «Diminuiscono i casi positivi e i ricoveri, rimangono invariati i decessi e le terapie intensive» commenta l'assessore Alessio D'Amato aggiungendo: «Il valore Rt scende a 0.67. I guariti sono tre volte i casi positivi.La strada è quella giusta, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione» . Sono 558 i positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore. Nelle altre province si contano 335 casi e dieci decessi. E da questo weekend rimarranno aperti megastore e mercati all'aperto nel Lazio. La Regione ha reso noto che non sara' rinnovata l'ordinanza che prevedeva nei festivi e prefestivi la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio (ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi citta' e sopra i 1.500 mq nelle citta' fino a 10mila abitanti) e dei mercati all'aperto nei festivi. «Grazie all'impegno dei cittadini e soprattutto ai comportamenti virtuosi e di rispetto delle norme, assunti e condivisi da tutti fino ad ora - ha spiegato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - il Lazio è rimasta sempre una regione gialla e oggi il dato di previsione del Valore RT e' sceso fino a 0.67. Un risultato incoraggiante senza dubbio ma deve essere chiaro a tutti, e voglio ripeterlo di nuovo, che cio' non vuol dire che il pericolo sia passato. Assolutamente no. Quanto ottenuto deve essere lo sprone per andare avanti nell'affrontare il virus con lo stesso rigore e la stessa attenzione". (ANSA).