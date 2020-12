Maxi rissa a Roma: Procura avvia un'indagine

La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione alla maxi rissa avvenuta sabato notte nella zona del Pincio. L'incartamento è stato aperto alla luce di una prima informativa inviata a piazzale Clodio, che ha competenza solo per i maggiorenni coinvolti, dai carabinieri che indagano sulla vicenda. Una informativa è stata inviata anche alla Procura dei Minori. La rissa, che ha visto "protagonisti" centinaia di ragazzi tra cui anche minorenni, era scoppiata tra due gruppi per motivi ancora da accertare. Negli scontri un 14enne ha riportato la frattura del setto nasale.