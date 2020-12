Blitz antidroga, arrestati anche i fratelli Bianchi

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Nuovi guai per i fratelli Bianchi, già in carcere per l'omicidio di Willy Duarte Monteiro, il ragazzo di 21 anni picchiato a morte a settembre a Colleferro, in provincia di Roma. Marco e Gabriele Bianchi sono destinatari, insieme ad altre quattro persone, di un'ordinanza di custodia cautelare per spaccio di droga. I sei arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Per gli investigatori i due fratelli, esperti dello sport da combattimento Mma, avrebbero svolto una vera e propria opera di coordinamento dell'attività di spaccio di un gruppo che operava nell'area di Velletri, Lariano, Artena e in comuni limitrofi dei Castelli romani, impartendo precise indicazioni ai vari complici. Una banda che non esitava a ricorrere ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori 'insolventì e obbligarli a pagare. Dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Velletri, guidati dal maggiore Tommaso Angelone , è emerso che gli acquirenti erano consapevoli di dover pagare nei tempi e nei modi stabiliti e che, in caso contrario, avrebbero potuto subire una vera e propria «spedizione punitiva». (ANSA).