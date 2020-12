Atletica: Diamond League; Golden Gala 2021 avrà i 100 uomini

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Sette al maschile, sette al femminile: dopo aver comunicato il calendario della stagione 2021 e il ritorno alle 32 specialità, la Wanda Diamond League ha ufficializzato oggi le "Diamond Disciplines" che faranno parte del programma tecnico al Golden Gala Pietro Mennea, la tappa italiana del principale circuito di meeting internazionali.

L'evento in calendario per venerdì 4 giugno 2021 assegnerà punti per qualificarsi alle finali di Zurigo (8-9 settembre) nelle specialità maschili dei 100, 400, 3000/5000, 3000 siepi, 110hs, alto e peso, e al femminile nei 200, 1500/miglio, 100hs, 400hs, asta, lungo e disco. Scorrendo quindi l'elenco di queste gare si può dire che, in chiave azzurra, i protagonisti più attesi dovrebbero essere Filippo Tortu e Larissa Iapichino.

La stagione comincerà il 23 maggio a Rabat, in Marocco, quindi proseguirà il 28 maggio a Doha (Qatar). Il Golden Gala sarà il terzo appuntamento del 2021 e la prima tappa europea: in attesa della scelta della sede (con lo Stadio Olimpico di Roma non disponibile a causa degli Europei di calcio) la Diamond League, come di consueto, indica la località abituale del meeting. Gli eventi di Oslo (10 giugno), Stoccolma (4 luglio), Montecarlo (9 luglio) e Londra (13 luglio) si svolgeranno prima delle Olimpiadi di Tokyo, dopodiché si ripartirà da Shanghai (14 agosto) e si andrà avanti con Eugene (21 agosto), con una seconda tappa cinese in località da definire (22 agosto), Losanna (26 agosto), Parigi (28 agosto) e Bruxelles (3 settembre).

La doppia giornata di gare di Zurigo, infine, decreterà i vincitori nelle 32 specialità. (ANSA).