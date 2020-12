Roma: recuperato Smalling, a disposizione in Europa

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Buone notizie per la Roma. Chris Smalling, dopo quasi un mese ai box, è tornato ad allenarsi in gruppo. Alle spalle dunque il fastidio al ginocchio che lo ha tenuto fermo in questi giorni. Il centrale inglese tornerà a disposizione di Fonseca a partire dalla gara di Sofia di giovedì in Europa League. (ANSA).