Natale:Raggi accende 'Spelacchio',iniziative per città

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Si accende in piazza Venezia 'Spelacchio', l'albero di Natale di Roma Capitale. Il via lo ha dato la sindaca Virginia Raggi, nel corso di una conferenza stampa in streaming dalla Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Raggi ha inoltre illustrato le altre iniziative per il Natale, che coinvolgono il centro storico e le periferie con luci, allestimenti e musica. Ma non solo. Roma si accende per Natale con le frasi più belle di artisti e poeti che hanno celebrato la Capitale. E' il progetto di Acea inaugurato stasera in vai del Corso dalla Sindaca Virginia Raggi e la Presidente di ACEA Michaela Castelli. La tradizionale accensione delle luminarie si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse da Roma Capitale in occasione delle festività. Il progetto di quest'anno, che rappresenta un'evoluzione del format della scorsa edizione Roma by light ACEA™, prevede in Via del Corso un cielo stellato di circa 1.500 metri di lunghezza su cui compaiono scritte luminose con frasi, versi e citazioni celebri che raccontano Roma attraverso la voce dei suoi poeti e del suo popolo. Da Orazio a Goffredo Mameli, da Ennio Morricone a Federico Fellini, passando per i rappresentanti della più autentica romanità come Gabriella Ferri, Lando Fiorini, Antonello Venditti, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Gigi Proietti. (ANSA).