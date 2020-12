Maltempo: tromba d'aria a Ostia, vento spazza via cabine

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Tromba d'aria nella notte a Ostia dove il vento ha spazzato via le cabine di uno stabilimento trasportando sulla strada lamiere e materiali. Sul posto vigili del fuoco e polizia localeGli agenti del X Gruppo Mare hanno chiuso al transito il lungomare, da Canale dei Pescatori a P.zza dell'Aquilone, per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione ed il transito delle persone. A quanto riferito dalla polizia, nella notte un delfino per la mareggiata è sbattuto contro gli scogli. Da questa mattina sono decine gli interventi della polizia locale legati al maltempo, per allagamenti e caduta rami. Un albero è caduto in via Appia Nuova, all'altezza di Villa Lazzaroni su due i veicoli danneggiati, nessun ferito. Interventi anche in via della Maglianella causa allagamento, via di Porta Medaglia, via Palmiro Togliatti altezza via Prenestina e via della Magliana altezza Gra. Rafforzati i controlli durante la notte e nella giornata di oggi per il controllo degli accessi al Tevere e del livello del fiume. (ANSA).