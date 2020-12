Maltempo: controlli lungo Tevere, evacuato accampamento

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il Reparto Tutela Tevere della Polizia Locale della Capitale, con l'ausilio dei gruppi territoriali, ha ulteriormente potenziato i servizi di controllo lungo gli argini del fiume per consentire la messa in sicurezza degli accessi alle golene dei fiumi Tevere e Aniene da possibili esondazioni, come disposto dalla Protezione Civile. Verifiche hanno riguardato anche la stabilità di tutti gli ormeggi dei galleggianti, per evitare il trasporto dalla corrente.

E' di ieri l'evacuazione di circa 70 persone, tra senza fissa dimora e ospiti a bordo dei galleggianti, a causa dei rischi connessi alla piena del fiume. Per via delle precipitazioni temporalesche , un galleggiante si era distaccato dalla riva e stava prendendo il largo è solo grazie ad alcuni agenti del Reparto Tutela Fluviale dei caschi bianchi è stato possibile assicurarlo con una cima , per evitarne la deriva, in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco.

Nella giornata odierna sono in atto ulteriori verifiche da parte delle pattuglie sugli accessi alle golene dei due fiumi Tevere e Aniene. Controlli che proseguiranno per tutta la notte . (ANSA).