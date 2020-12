Covid: Zingaretti, nel Lazio 8 milioni per la cultura

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - La Regione Lazio va avanti a sostegno delle realtà culturali e sportive del territorio messe in difficoltà dalla seconda ondata della pandemia. Sono a disposizione 4 nuovi avvisi pubblici a sportello, gestiti dalla società regionale in house LAZIOcrea S.p.A., per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto destinati a Teatri, Cinema, Associazioni culturali e di Promozione Sociale (online da oggi) e ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del Lazio (in arrivo mercoledì 9 dicembre). Le misure prevedono un contributo straordinario di 8 milioni di euro complessivi così suddivisi: 1,3 milioni destinati ai Teatri, 1,7 milioni per i Cinema, 4 milioni ad Associazioni culturali e APS e 2 milioni per Associazioni e Società Sportive. "La Regione si conferma accanto al mondo della Cultura e dello Sport nel Lazio. In questo momento è fondamentale essere prudenti e seguire le indicazioni del Governo per il contenimento dell'emergenza pandemica: prima ne usciremo, prima sarà possibile per tutte e tutti riprendere le redini delle nostre vite", dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).