Champions, Lazio: Inzaghi "Col Bruges come fosse una finale"

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Domani per noi è come se fosse una finale. Solitamente le finali finora le abbiamo giocate sempre molto bene e speriamo sia così anche domani. Per noi è molto importante, può valere nella storia del club, perché è da 20 anni che non entriamo negli ottavi di Champions". Così l0allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'ultimo match della fase a gironi di Champions League, in programma domani allo stadio Olimpico contro il Bruges.

Per qualificarsi ai bianococelesti, secondi con 2 punti di vantaggio sui belgi, basta un pareggio: "Passare il turno per noi domani sarebbe come mettere un'altra medaglia nella nostra bacheca. Mancano 90', serve una squadra con la mente libera, un grandissimo cuore e un'enorme consapevolezza". (ANSA).