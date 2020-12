Maxi rissa a Roma, in centinaia senza mascherina al Pincio

Maxi rissa sabato sera nel centro di Roma, dove centinaia di giovani si sono dati appuntamento al tramonto alla Terrazza del Pincio, nel cuore della città. Quasi tutti erano senza mascherina o con la mascherina abbassata.

Sui social network sono decine i video che testimoniano quanto avvenuto. Dai filmati si nota anche l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta anti sommossa per disperdere l'assembramento. Al momento non si conoscono né i 'protagonisti' della rissa né i motivi che l'avrebbero generata.

IL VIDEO DA TWITTER "Pincio": Perché ieri sera un gran numero di ragazzi si è dato appuntamento sulla terrazza nel centro di Roma; dopo pochi minuti il maxi assembramento – nel quale molti non indossavano la mascherina – è degenerato in una rissa che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine pic.twitter.com/8BuiV8XsGC — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 6, 2020

Assembramenti a Roma, migliaia di ragazzi all'Eur - Assembramenti ieri sera all'Eur, nel quadrante sud di Roma. Segnalati circa tremila ragazzi radunati in strade limitrofe della zona, abitualmente luoghi di ritrovo della movida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, erano circa 500 le persone in viale Europa, duemila nella vicina piazza Santi Pietro e Paolo e mille al Quadrato della Concordia. All'arrivo dei carabinieri i ragazzi assembrati in strada si sono dispersi nelle vie limitrofe.