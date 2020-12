Maxi assembramenti a Roma, migliaia di ragazzi all'Eur

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Maxi assembramenti ieri sera all'Eur, nel quadrante sud di Roma. Segnalati circa tremila ragazzi radunati in strade limitrofe della zona, abitualmente luoghi di ritrovo della movida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo quanto si è appreso, erano circa 500 le persone in viale Europa, duemila nella vicina piazza Santi Pietro e Paolo e mille al Quadrato della Concordia. All'arrivo dei carabinieri i ragazzi assembrati in strada si sono dispersi nelle vie limitrofe. (ANSA).