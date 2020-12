Covid: Spallanzani, 231 ricoverati, finora 1.427 dimessi

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 231 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. In terapia intensiva sono 40 i pazienti ricoverati. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.427. E' quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto. (ANSA).