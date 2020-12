Scuola: tavolo su trasporto pubblico Roma per rientro

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - E' in programma per la prossima settimana un tavolo per il trasporto pubblico locale, coordinato dalla prefettura di Roma, in previsione del rientro a scuola in presenza degli studenti delle superiori dopo le festività natalizie. Alla riunione, che dovrebbe svolgersi giovedì, parteciperanno tutti gli enti preposti per definire le azioni da mettere in campo. Di concerto col trasporto pubblico si ragionerà anche su una rimodulazione degli orari di entrata e di uscita degli studenti. (ANSA).