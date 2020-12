Lazio, Rt sopra 1,misure per shopping

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Su quasi 23 mila tamponi nel Lazio (+153) si registrano 1.831 casi positivi (+62), 62 i decessi (+24) e +811 i guariti. Calano i ricoveri e le terapie intensive ma il valore rt torna lievemente sopra 1 (1.04) anche se a Roma resta a 0.81. "E' il segnale che indica che non bisogna abbassare la guardia - dice l'assessore alla sanità della regione Lazio Alessio d'amato - occorre il massimo rigore ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali: mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata. L'incidenza a 14 giorni è pari a 505.8 per 100 mila abitanti e la classificazione complessiva del rischio è moderata. Sono intanto oltre 35 mila i test effettuati dalle 278 farmacie attive per il servizio dei test antigenici rapidi e i test sierologici. Ad oggi sono 4.588 i test antigenici rapidi effettuati dai medici di medicina generale che hanno attivato il servizio. (ANSA).