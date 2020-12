Covid:Lazio verso proroga stop mercati e megastore weekend

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Si andrebbe verso una proroga nel Lazio della chiusura dei mercati e dei esercizi commerciali di oltre 2500 metri quadrati nei festivi e prefestivi. Secondo quanto si è appreso, durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Roma sarebbe stato chiesto alla Regione una proroga dell'ordinanza di novembre scorso per motivi legati alla situazione epidemiologica e dei controlli necessari in vista delle festività natalizie.

