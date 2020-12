Si lancia nel Tevere a Roma, salvato

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Un uomo è stato salvato nel pomeriggio nelle acque del Tevere a Roma. E' accaduto all'altezza di Ponte Garibaldi, in centro. Sul posto vigili del fuoco e polizia con la fluviale. A quanto ricostruito dalla polizia, si tratta di un 31enne che ha tentato il suicidio.

Soccorso, è stato portato in ospedale in codice rosso, con diverse fratture ma cosciente. (ANSA).