Studente Usa morto: confermata assoluzione per clochard

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Confermata in appello l'assoluzione per il clochard Massimo Galioto accusato dell'omicidio dello studente americano Beau Solomon, morto il 30 giugno del 2016 a Roma dopo essere caduto nel Tevere. Lo hanno deciso i giudici della corte d'assise d'appello. In primo grado Galioto era stato assolto con la forumula "per non aver commesso il fatto".

Per lui il pg aveva chiesto 18 anni per l'accusa di omicidio preterintenzionale. Galioto è attualmente in carcere perché accusato dell'omicidio di un cittadino romeno avvenuto lo scorso maggio nella zona di ponte Sisto. (ANSA).