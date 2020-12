Roma:Raggi,insulto Salvini?Se fossi uomo critiche di merito

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Salvini mi avrebbe insultata anche se fossi stata un uomo? Non sono nella testa di Salvini, ma direi di no. Gli uomini si criticano tra di loro sul merito, verso le donne si scivola invece spesso verso l'insulto". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervistata dal Gr1 Rai, in merito all'episodio del leader della Lega che ieri, riferendosi a lei, aveva detto: "Ma questa è scema proprio, poverina".

"Siamo in un Paese veteromaschilista - ha aggiunto la sindaca Raggi - e alcuni esponenti dei partiti fanno capire quale concezione abbiano delle donne... poverini". Alla domanda se le fosse mancata un po' di solidarietà in più da parte delle altre esponenti politiche donne, Raggi ha risposto: "Molto più di 'un po'' di solidarietà mi è mancata. Io sono vittima di attacchi e insulti sessisti da prima che mi sedessi in Campidoglio, già dalla campagna elettorale. C'è scarsa solidarietà dal mondo femminile, ed è un peccato: se già noi donne non facciamo scudo - ha concluso Raggi - sarà difficile cambiare la mentalità degli uomini". (ANSA).