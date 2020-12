Roma: Ok Campidoglio celebrazioni centenario nascita Iotti

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità in Aula Giulio della mozione presentata dal partito Democratico, per celebrare il centenario della nascita di Nilde Iotti che ricorre quest'anno. Nilde Iotti è una delle figure più rilevanti della storia repubblicana.

Dalla lotta con le donne partigiane fino agli scranni del Parlamento, è stata una figura fondamentale per l'emancipazione femminile e per la storia della nostra Repubblica. Senza dimenticare il fatto che è stata la prima donna eletta Presidente della Camera dei Deputati. Ringraziamo i consiglieri di maggioranza che hanno voluto sottoscrivere la mozione e ci auguriamo che l'Amministrazione Capitolina dia rapidamente seguito agli intenti della mozione promuovendo, nelle scuole romane, la conoscenza e lo studio della figura di Nilde Iotti, oltre a individuare uno spazio istituzionale nella Capitale da dedicare alla sua memoria." Così in una nota il gruppo capitolino del PD. (ANSA).