Furti: supercar rubata per 'spaccate', recuperata da Ps a Roma

(ANSA) - ANCONA, 02 DIC - Una 'supercar' da 600 cavalli, del valore di 200mila euro, rubata ad Ancona veniva usata per mettere a segno grossi furti e spaccate presso sportelli bancomat e centri commerciali anche a Roma: dopo tre mesi di ricerche gli agenti della Squadra Mobile di Ancona l'hanno recuperata la scorsa notte in uno degli oltre 120 garage di un grosso condominio della periferia romana, con altrettanti condomini: recentemente, secondo gli investigatori, era stata utilizzata per razziare un centro commerciale della Capitale; erano state frantumate le vetrine per rubare smartphone e costosi profumi. E' emerso che l'utilizzatore era un romano di 33 anni deferito alla Procura capitolina per ricettazione.

La potente auto - una Audi Q8 full optional, motore V8 4000 cc a benzina Lamborghini - era stata sottratta nella notte tra il 20 e il 21 agosto scorso dalla concessionaria Audi Domina di Ancona: i malviventi l'avevano prelevata al piano superiore dell'autosalone, utilizzando l'elevatore per veicoli. Dopo intense ricerche, coordinate dalla Procura di Ancona, gli agenti l'hanno trovata avvalendosi di sofisticati apparecchiature elettroniche messe a disposizione dal Servizio Centrale della Polizia Scientifica di Roma in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e il Commissariato di Pubblica Sicurezza Capitolino di Fidene Serpentara. All'interno del Suv, che aveva percorso appena 2mila km e presentava sulla carrozzeria e nel bagagliaio vistosi graffi e segni di usura, numerosi attrezzi pesanti atti allo scasso. Il veicolo è stato sequestrato e affidato in giudiziale custodia a un centro autorizzato di Roma in attesa di essere restituito alla concessionaria anconetano.

