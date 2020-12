Champions: 1-1 Lazio a Dortmund, Juve vince 3-0

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La Lazio chiude 1-1 col Borussia a Dortmund ed è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions, che passa per la sfida all'Olimpico con il Bruges della prossima settimana. Immobile su rigore nella ripresa ha pareggiato la rete sul finale del primo tempo di Guerreiro per i tedeschi, che sono già agli ottavi. Un gol e due assist di Chiesa nel 3-0 con cui la Juventus supera la Dinamo Kiev.

Ronaldo e Morata arrotondano e così la squadra di Pirlo si riscatta e ora mette nel mirino il primato nel girone. Al Camp Nou di Barcellona, il prossimo 8 dicembre, servirà come minimo un successo per 3-1. (ANSA).