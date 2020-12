In Campidoglio altro forfait, via il comandante dei vigili

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Un altro forfait in Campidoglio: dopo l'inchiesta di Report su episodi di presunta corruzione nel corpo della Polizia locale lascia il comandante dei vigili urbani Stefano Napoli. "Andiamo avanti", dice la sindaca Raggi e le stesse parole le spende per dribblare i dubbi di M5S e il veto Pd sulla sua ricandidatura e la possibile ombra di una condanna nel processo d'appello: "sono onesta e andrò avanti".

La lettera di dimissioni del comandante dei vigili urbani Stefano Napoli, già in bilico dopo il servizio di Report che presentava un quadro di presunta corruzione diffusa nel corpo dei 'pizzardoni', è - anche - un atto d'accusa alla prima cittadina:" in Campidoglio sapevano tutto e sono stato lasciato da solo", scrive Napoli, mentre per la successione si fa il nome del generale Paolo Gerometta. Ultima goccia la registrazione audio di un momento di intimità tra due agenti che sembra nascondere ben più di un pettegolezzo tra colleghi, e su cui infatti indaga la procura di Roma. Una mossa, quella di Napoli, che la sindaca commenta con una certa durezza: "Ci vuole molto coraggio, perseveranza e determinazione - dice - Stiamo mandando messaggi chiari, no alla criminalità, no alla camorra. E' evidente che ci sono tante prese di posizione che suscitano altrettante reazioni - aggiunge - Bisogna essere fermi sulle proprie posizioni e andare avanti. Per cui andremo avanti anche in questo caso". (ANSA).