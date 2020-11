Covid:controlli in vie shopping e parchi Roma,"no criticità"

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Controlli anche oggi nelle principali vie dello shopping e nei parchi della Capitale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Secondo quanto si è appreso, al momento dal monitoraggio effettuato sul territorio dalla polizia locale non sono emerse particolari criticità sia nelle zone dello shopping sia nei parchi e ville storiche. Non sarebbero state necessarie chiusure delle aree come avvenuto nei weekend precedenti. L'afflusso di persone sarebbe inferiore rispetto a ieri. Nella zona del 'Tridente', nel centro storico, gli agenti del I Gruppo della polizia locale hanno effettuato dei sequestri di merce nei confronti di venditori ambulanti abusivi. (ANSA).