Roma: Fonseca; 'Scudetto? Juve e Inter restano favorite'

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Penso che siamo all'inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazioni, ma non ho dubbi che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato". Lo dice Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Il tecnico della Roma aggiunge: "ci sono altre squadre che possono avvicinarsi. a queste due società, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per dirlo". Poi una battuta sulla formazione: "Dzeko giocherà, è pronto. Mancini e Ibanez si sono allenati oggi, abbiamo grandi possibilità di averli entrambi per domani sera". (ANSA).