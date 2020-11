Covid: nel Lazio rischio moderato, calano casi e ricoveri

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Nel Lazio aumentano i tamponi e calano i casi, i decessi e i ricoveri: su oltre 28 mila tamponi (+4.197) si registrano 2.070 casi positivi (-206). I decessi sono 25 (-44) e 717 i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi scende a 7% e il valore Rt regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata. A Roma il valore Rt e' 0.68. Nelle province invece Latina è a 0.65, Frosinone a 1.35, Rieti a 0.88 e Viterbo 0.95. Monitorata la situazione di Frosinone anche se trend appare in calo' Dal monitoraggio dei casi finora confermati l'età media dei positivi è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (50%) e femmine (50%). Il 95% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 4% è in ricovero ospedaliero e lo 0,3% è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 18,5% di guariti e l'1.1% di decessi; Nelle province si registrano 436 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 169 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano tre decessi di 73, 73 e 73 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 115 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso gia' noto o con link familiare. si registrano tre decessi di 52, 62 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 90 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto.

si registrano quattro decessi di 52, 69, 80 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Si registrano tre decessi di 83, 89 e 104 anni con patologie; E' stato inoltre pubblicato su salutelazio.it il manuale, realizzato assieme allo Spallanzani, con le regole utili da seguire in casa; (ANSA).