Mostre: Romaison streetview, la bellezza invade la città

(ANSA) - ROMA, NOV 27 - Un'esperienza artistica del tutto spettacolare, da vivere all'aperto e col naso in su, osservando le facciate di edifici simbolo che si animano con le videoproiezioni degli abiti e degli accessori degli atelier di Costume romani: Romaison, allestita dal 23 ottobre all'Ara Pacis, cambia pelle ed esce dalle sale del museo per invadere la città, in un progetto installativo in "streetview" che dal 27 novembre al 20 dicembre offrirà ai cittadini un nuovo modo di vivere le emozioni e la bellezza della mostra. I preziosi oggetti artistici che compongono il percorso espositivo saranno infatti proiettati per prendere vita sulle facciate, ruotando come figure di un carillon magico e onirico per ottenere un effetto altamente coinvolgente grazie alla potenza della luce.

Il progetto sarà visibile dal 27 novembre al 3 dicembre dalle 18.30 fino alle ore 22 sulle facciate esterne del Museo dell'Ara Pacis (lato piazza Augusto Imperatore), del Pit/Visitors center di via dei Fori Imperiali, della sede centrale Acea di Piazzale Ostiense in collaborazione con Acea SpA, dell'edificio del Municipio VI a Tor Bella Monaca e, in collaborazione con Eur SpA, del Palazzo dei Congressi all'Eur. Dal 4 al 20 dicembre, poi, le proiezioni si trasferiranno sulle facciate di altri edifici cittadini. (ANSA).