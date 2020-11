Artigiano in Fiera Live,c'è anche il Lazio con 32 eccellenze

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Anche il Lazio sarà rappresentato, attraverso la sue eccellenze artigiane, ad 'Artigiano in Fiera Live', la piattaforma digitale ideata per raccontare il mondo dell'artigianato Made in Italy che sarà online dal 28 novembre sul sito artigianoinfiera.it. In particolare sono 32 gli artigiani laziali che hanno aderito alla piattaforma, da cui si potranno acquistare i prodotti. La novità consentirà a tutti gli utenti di comprendere che cosa sia il made in Italy e di approfondire il vero tessuto produttivo del Lazio, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso racconti, video, immagini. "Manifestazioni come questa sono importanti perché contribuiscono a tenere vivo quello che è ben di più di una tipologia di attività produttiva e commerciale ma rappresenta un tassello fondamentale dell'architettura sociale delle nostre città e dei nostri borghi: l'artigianato - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start- up e Innovazione, Paolo Orneli - Avere anche in un momento come quello che stiamo vivendo ora eventi come 'Artigiano in Fiera' è dunque un elemento positivo che può inoltre contribuire, grazie alla modalità digitale in cui si svolge, 'obbligata' ma molto innovativa, a far conoscere la bravura dei nostri maestri artigiani anche ben al di fuori dei nostri confini regionali." (ANSA).