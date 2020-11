Sassi contro bus a Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Sassi contro un autobus di linea ieri pomeriggio a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. E' accaduto intorno alle 17.30 in via dell'Archeologia. Il conducente del bus ha riferito che è stato lanciato un sasso contro il mezzo che ha infranto il lunotto posteriore e di aver visto dei ragazzi, probabilmente minorenni, scappare. A bordo del bus non c'erano passeggeri. Sulla vicenda indaga la polizia.

