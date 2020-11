Morti pochi giorni uno dall'altra genitori vittima Amatrice

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 26 NOV - Profondo cordoglio ad Orvieto per la scomparsa, a pochi giorni di distanza l'una dall'altro, di Franca e Enzo Marinelli, i genitori di Barbara Marinelli, la maestra d'asilo orvietana morta insieme al marito Matteo Gianlorenzi nel crollo dell'Hotel Roma di Amatrice, a causa del terremoto del 24 agosto 2016.

Enzo, sostenuto dalla moglie Franca, era stato il socio fondatore dell'associazione 3.36 per Barbara&Matteo, creata in memoria dei due giovani scomparsi. L'associazione è stata impegnata nel tempo in vari progetti di solidarietà, legati recentemente anche all'emergenza Covid.

"Con Franca avevo parlato al telefono soltanto qualche giorno fa - ricorda la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, su Facebook - e mi aveva raccontato delle preoccupazioni che aveva per le condizioni del marito ma anche in quella situazione, dopo tutto l'immenso dolore già provato, aveva dimostrato la forza di una donna tenace e saggia quale era e come aveva dimostrato nella sua carriera da docente, passione che aveva trasmesso alla figlia". (ANSA).