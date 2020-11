Eutopa League: Roma passa a Cluj e vola ai sedicesimi

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Roma passa in scioltezza sul campo del Cluj e si qualifica per i 16mi dell'Europa League con il minimo sforzo e due turni di anticipo. Dopo un primo tempo con poco da raccontare, nella ripresa bastano un autogol ed il rigore trasformato da Veretout (fallo del portiere su Mkhitarian) per andare avanti nel torneo. (ANSA).