Covid: Assessore Lazio, prudenza su riapertura scuole

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "La strada è lunga e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole". Così l'Assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

" Nel raffronto con gli altri giovedì di novembre si conferma un trend in rallentamento: giovedi 5 novembre i casi erano 2.735, il 12 novembre 2.686, il 19 novembre 2.697 casi -spiega- Dunque nel raffronto con il primo giovedi' del mese abbiamo 475 casi in meno. bisogna comunque mantenere alta l'attenzione poiche' la strada e' ancora lunga". Intanto è pronto il manuale, realizzato assieme allo Spallanzani, con le regole utili da seguire in casa che sara' distribuito in tutti i drive-in e sara' pubblicato su salutelazio.it. (ANSA).