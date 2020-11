Violenza donne:Municipio VIII,un parco a Donatella Colasanti

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Sulla scorta del lavoro portato avanti dalle associazioni "Il tempo ritrovato" e "La cultura del cuore" e dalle famiglie Colasanti e Lopez, il Municipio Roma VIII è pronto ad intitolare un parco a San Paolo, in via della Villa di Lucina, a Donatella Colasanti, sopravvissuta alla strage del Circeo, rinnovando l'impegno nel tenere viva la memoria su fatti che hanno segnato la vita del nostro Paese, affinché oggi 25 novembre e ogni giorno si ricordi che la lotta alla violenza di genere è un impegno comune e condiviso." Lo dichiarano il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e all'Assessora alle Politiche di Genere e alla Memoria, Michela Cicculli Donatella Colasanti e Maria Rosaria Lopez vennero stuprate e torturate da tre ragazzi la notte del 29 settembre 1975, Maria Rosaria morì mentre Donatella ha per anni combattuto una battaglia legale, civile e politica che ha cambiato profondamente il nostro Paese.

"Le ricorderemo con le donne e le associazioni del territorio sabato 28 dalle 10 in Via Pico della Mirandola 89 nel parco Maria Rosaria Lopez, dove il Municipio Roma VIII promuove un incontro per sensibilizzare ed informare sui servizi antiviolenza attivi sul territorio.", concludono (ANSA).