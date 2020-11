Europa League: Fonseca "difesa a quattro è una possibilità"

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "La difesa a 4 è una possibilità, ci mancano tanti centrali". Così Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Cluj di Europa League. "Calafiori sicuramente sarà titolare" ha spiegato a Sky Sport. Quanto a Dzeko: "Si è allenato in questi giorni senza grande intensità ma non si è fermato a casa. In questa partita giocherà qualche minuto, poi valuterò in vista del Napoli. Sarà importante valutarlo in questa gara per capire come sta fisicamente".

L'obiettivo, nonostante le assenze, restano i tre punti e la qualificazione con due turni d'anticipo. "E' importante vincere, ma non dobbiamo pensare alla gara giocata in casa", è stato il monito di Fonseca che alle 15 partirà con la squadra da Fiumicino per la Romania. Vista l'emergenza in difesa sarà convocato anche Tripi della Primavera. (ANSA).