Covid: Lazio, calano casi e decessi, rapporto scende a 7%

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel Lazio su 29 mila tamponi (+1.229) si registrano 2.102 casi positivi (-407), 58 i decessi (-4) e +1.275 i guariti. Scende al 7% il rapporto tra i positivi e i tamponi, è record dei guariti, calano i casi positivi, i decessi e i ricoverati. "E' il segnale atteso. le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare cosi'. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi. Rivolgo un appello affinche' siano evitati assembramenti in vista del prossimo black friday", dichiara l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Nella giornata di ieri inoltre sono stati effettuati 4 mila test. E' pronto inoltre il manuale, realizzato assieme allo Spallanzani, con le regole utili da seguire in casa che sara' distribuito in tutti i drive-in e sara' pubblicato su salutelazio.it. Da luglio sono state effettuate circa 50 mila valutazioni cliniche e formati oltre mille operatori dall'istituto Spallanzani. "Le usca-r, cosi' come organizzate dalla Regione Lazio, sono uno strumento indispensabile nella gestione della pandemia per la loro flessibilita'. Svolgono non solo attivita' domiciliare programmata ma anche attivita' domiciliare non programmabile , attivita' presso i covid hotel, attivita' presso i cluster, screening e indagini epidemiologiche", dice l'assessore D'Amato. (ANSA).