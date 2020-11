Calcio: stadio Roma; Scalera e Fienga incontrano Calenda

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - E' andato in scena di mattina presto l'incontro tra Carlo Calenda, candidato Sindaco di Roma, il Ceo del club giallorosso Guido Fienga e Stefano Scalera, attuale vice capo gabinetto del Mef ma che con il nuovo anno avrà un posto nella dirigenza giallorossa con il compito di occuparsi del dossier stadio. Per questo oggi era presente all'incontro conoscitivo con il leader di Azione che ha voluto capire, visti i recenti sviluppi intorno a Tor di Valle, quale fosse la situazione e la posizione della Roma circa la costruzione del nuovo impianto che a oggi è tutt'altro che certa. Su una cosa, invece, non ci sono dubbi: Scalera si sta già calando nel mondo Roma. (ANSA).