Raggi ordina 'rotazione' vigili

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha convocato oggi in Campidoglio il comandante della Polizia locale di Roma Capitale Stefano Napoli. Un incontro che avviene il giorno dopo la puntata della trasmissione di Report dedicata al corpo della Polizia locale della Capitale. Secondo quanto si apprende, Raggi ha chiesto al comandante di intervenire subito effettuando una rotazione territoriale dei vigili che lavorano nel centro storico, in particolare di quelli che si occupano di controlli su commercio e ambulantato, edilizia e cinema.

Praticamente la richiesta è di uno spostamento immediato all'interno del gruppo a diverse mansioni, per poi arrivare ad una rotazione extragruppo, e quindi in un altro territorio di Roma, dei vigili che ora lavorano nel Gruppo del I Municipio.

