Covid: il laziale Luiz Felipe negativo, recupero per Inzaghi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - In vista della sfida di Champions League di domani all'Olimpico contro lo Zenit San Pietroburgo, Simone Inzaghi recupera un altro tassello importante per la difesa. Il brasiliano Luiz Felipe è stato sottoposto questa mattina alle visite d'idoneità nella clinica Paideia, dopo essere risultato negativo all'esito dei tamponi anti-Covid. Era in isolamento da dopo la partita con la Juventus. In quarantena per i biancocelesti resta così il solo Sergej Milinkovic-Savic.

(ANSA).