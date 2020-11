Inzaghi "rinnovo? Tutti sanno cosa rappresenta Lazio per me"

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Se ne sono dette tante, ma da 21 anni sono qui e ci sto benissimo: col presidente, Tare e gli altri siamo sempre tutti insieme è normale che ci saranno delle trattative e vedremo il da farsi. Ma tutti sanno cosa rappresenta per me la Lazio". Simone Inzaghi si mostra fiducioso sul rinnovo di contratto e intanto si gode il successo in casa del Crotone alla ripresa dopo la pausa per la nazionale. E il tecnico biancoceleste ha parole di elogio per tutti. "Acerbi sta avendo un rendimento eccezionale - dice Inzaghi a Sky -, gioca titolare in nazionale, si sta meritando queste ottime prestazioni nella Lazio. Si merita tutto per la volontà e la dedizione che mette nella professione. I nostri problemi erano legati al covid, agli infortuni: ma ora stanno rientrando tutti.

Oggi ci mancavano giocatori importanti come Milinkovic o Lulic, lo stesso Strakosha e nonostante tutto abbiamo vinto bene. Reina sta sta facendo una partita meglio dell'altra".

Quanto a Immobile, al rientro con gol dopo l'incubo tamponi, Inzaghi sottolinea che "Ciro sta facendo grandissimi, così come Correa che ci sta dando una grande mano". Capitolo Luis Alberto: "Sa di aver sbagliato - conclude il tecnico - si è scusato pubblicamente ma io avevo l'obbligo di metterlo in campo perché è un giocatore di grande talento e non deve sprecarlo con stupidaggini al di fuori". (ANSA).