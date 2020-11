Covid: Lazio; visite mediche per Strakosha dopo negatività

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Dopo Ciro Immobile, anche il portiere Thomas Strakosha si prepara a fare ritorno in campo nelle file della Lazio, che domani sarà impegnata in campionato allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il portiere di origine albanese questa mattina si è recato nella clinica Paideia, per essere sottoposto alle visite mediche e ottenere l'idoneità, dopo essere risultato negativo al tampone anti-Covid. Lo riferisce, sul proprio account di Twitter, la stessa casa di cura romana, pubblicando una foto del calciatore. Strakosha, dopo i controlli, potrà pertanto tornare a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per la trasferta in Calabria. (ANSA).