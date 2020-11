Covid, Inzaghi: "Nazionali positivi? Situazione anomala"

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "E' normale che ci sia un po' di malcontento. Al rientro delle Nazionali, in molti sono stati colpiti. È una situazione un po' anomala per tutti".

L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, risponde così a chi gli chiede della positività al Covid riscontrata per Milinkovic-Savic durante gli impegni con la Nazionale serba.

"Ma anche tanti altri miei colleghi sono nelle nostre stesse situazioni - ha precisato Inzaghi in conferenza stampa di vigilia di Crotone-Lazio di domani - dobbiamo essere bravi a conviverci. Milinkovic in queste partite ci mancherà. Anche se, come Luiz Felipe che ha preso il Covid due giorni dopo la partita con la Juventus, è completamente asintomatico e sono fiducioso". (ANSA).