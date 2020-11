Roma: Piano foglie,entro fine novembre altri 1500 interventi

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Con la stagione autunnale si è già intensificato lo speciale piano operativo attivo tutto l'anno, predisposto da AMA d'intesa e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di foglie e aghi di pino. Il piano prevede attività con frequenza variabile periodica (bassa, media, alta) a seconda dei periodi e delle stagioni e consiste in interventi ripetuti e ciclici su strade alberate e/o a forte pendenza e in prossimità di plessi scolastici, ospedali, centri anziani, incroci, ecc. su tutto il territorio comunale. E' quanto rende noto Ama in una nota. Le squadre e i mezzi ad hoc sono oggi in azione su circa 100 tratte stradali dei 15 municipi cittadini. Tra le vie oggetto di intervento via delle Sette Chiese, via della Villa di Lucina, via dei Georgofili, via Accademia degli Agiati, via del Quadraro, tratti di via Prenestina e via Collatina, via della Primavera, piazza Santa Maria del Soccorso, via Angelo Emo, viale Tiziano, via Maresciallo Pilsdusky, viale Tirreno, piazza Conca d'Oro, tratto via Tiburtina, via dello Scalo San Lorenzo, largo Messico, via dei Campi Sportivi. Il programma di lavoro prevede altri 1.500 interventi mirati entro la fine del mese in corso. Già pronta, inoltre, la pianificazione delle attività per i mesi di dicembre e gennaio.

Tra i mezzi e le attrezzature impiegati, anche le spazzatrici con agevolatore idraulico, particolarmente indicate per la rimozione del fogliame da cigli e bordi stradali, lavastrade e soffianti. Le attività che competono ad AMA riguardano lo spazzamento in superficie e si affiancano all'azione delle squadre del SIMU (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) e dei Municipi invece impegnate, rispettivamente, nella disostruzione di caditoie e tombini sulle arterie della "grande viabilità" e su quelle "secondarie".

