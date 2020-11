Jll con Axa Im in vendita immobile a Roma

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - JLL, aziendaattiva nei servizi professionali per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti, ha assistito AXA IM - Real Assets, per conto di suoi clienti, nella vendita del complesso immobiliare adibito ad uso uffici di Via Vittorini 129 a Roma. L'immobile di circa 11.500 mq, strategicamente posizionato nelle vicinanze della zona più core dell'EUR e locato prevalentemente a tenant del settore farmaceutico, è stato venduto alla nuova Sicaf del gruppo LFPI chiamata "Fle Italia Sicaf" eterogestita da FLE SA.

"Questa operazione conferma non solo l'attrattività del mercato immobiliare della capitale, ma anche quanto, nell'attuale momento storico, gli asset core certificati LEED Gold e con una tenancy consolidata, siano i più interessanti per gli investitori" ha affermato Luca Vaj, Head of Office Capital Markets di JLL (ANSA).