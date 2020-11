Calcio: 'Amami e basta'; la Roma contro violenza su donne

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La Roma lancia la campagna "Amami e basta" per contrastare la violenza sulle donne. Lo fa insieme al Campidoglio presentando in conferenza stampa il calendario con le mogli dei giocatori giallorossi truccate mostrando i segni della violenza. I proventi saranno destinati alla formazione del lavoro di tutte quelle donne che subiscono ed escono da violenze di genere.

Presenti alla conferenza stampa la Sindaca Virginia Raggi, il CEO della Roma Guido Fienga, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità, Veronica Mammì, Assessora alla Persona di Roma Capitale e Amra Silajdzic, moglie del capitano della Roma Edin Džeko.

"Abbiamo trovato tanta sensibilità non solo nei giocatori ma anche nelle loro famiglie - ha detto Fienga -. Non possiamo dimenticarci che la Roma è anche altro, non solo vincere allo stadio Olimpico o nel nuovo stadio. Quando abbiamo parlato di questo calendario le nostre campionesse, oggi rappresentate da Amra Dzeko, hanno immediatamente aderito e collaborato alla nascita di questa idea per dare eco e visibilità a iniziative poste in essere a livello locale".

"Sono cinque anni che vivo qui a Roma - ha detto Amra Dzeko -, nel mio piccolo sostengo delle Onlus in Bosnia e quando il responsabile di Roma Cares mi ha chiesto di portare avanti questa campagna ho sentito il dovere di essere presente. E' una nobile causa che condivido e che spero possa essere diffusa anche dagli uomini. Spero di toccare le coscienze di tutti e di cambiare le cose". (ANSA).