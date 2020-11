Pugilato: sabato a Roma riunione con 2 titoli italiani

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' confermato il match iridato per il titolo Ibo dei Superpiuma tra Michael 'Lonewolf' Magnesi (imbattuto in 17 incontri) e lo svizzero di origini ruandesi Patrick Kinigamazi (che non perde dal 2012) in programma a Fondi (Latina) , sfida ricollocata al 27 novembre causa Covid del pugile afro-svizzero. Ora Kinigamazi è tornato negativo, e prima dell'incontro verrà comunque sottoposto a nuovo tampone.

Intanto sabato 21 la BBT Boxing Team di Davide Buccioni propone una riunione pugilistica con due titoli italiani presso il Palasantoro di Roma.

Il primo incontro tricolore, per la corona dei mediomassimi, vedrà di fronte il romano Adriano Sperandio e l'abruzzese Luca Spadaccini. In pratica, i colpi lunghi, tecnica ed esperienza per il pugile capitolino contro la tenacia, la grinta e il pressing di Spadaccini.

Per il titolo dei Supergallo donne si affronteranno Maria Cecchi e e Anna Lisa Brozzi, quest'ultima al ritorno sul ring appena due settimane dopo la bella vittoria sulla londinese Jamie Wallis.

Nel sottoclou, l'ex campione italiano dei pesi medi Khalil El Harraz combatterà contro il croato Ivica Gogosevic, mentre l'aspirante al titolo Italiano dei Supergallo Cristopher Mondong incrocerà i guanti contro il greco Paris Stavropoulos (2-1-0).

