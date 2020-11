Lite per gelosia in strada durante il coprifuoco, multati

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Lite per gelosia in strada nella tarda serata di ieri a Roma, durante il 'coprifuoco'. E' accaduto intorno alle 22.40 in zona Ostiense. Sul posto i carabinieri della stazione San Paolo che hanno notando un gruppo di 8 persone discutere in strada e si sono avvicinati. A quanto ricostruito, la discussione è nata per motivi di gelosia tra due ex mariti e l'attuale compagno di una donna che era presente in quel momento. Durante la lite uno dei tre è anche caduto. Tutte le persone presenti saranno sanzionate per violazione delle norme anti-Covid. (ANSA).