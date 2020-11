Roma: Raggi, riqualificata area esterna stazione metro Cipro

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "I cittadini che utilizzano la stazione metro A di Cipro si saranno accorti dei risultati dei lavori di riqualificazione dell'area esterna. Erano anni che non si facevano". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, su Facebook. "Dopo decenni di abbandono e incuria - aggiunge - è stato riportato alla sua bellezza il viale d'ingresso in granito nero d'Africa con fasce in travertino. Non solo: sono stati potati alberi e siepi, pulita l'intera area esterna, rimosse le scritte dei vandali su pareti e muri, riverniciati i parapedonali sui marciapiedi. Infine stiamo completando gli interventi sugli impianti di aerazione della metropolitana. È proprio questo l'obiettivo dei lavori che l'Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano sta portando avanti e completerà su altre stazioni metro di Roma, sia in centro che in periferia". (ANSA).